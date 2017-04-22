اعتقال رجل يحمل سلاحا أبيض بمحطة قطار شمال باريس

باريس – (أ ش أ):

اعتقلت الشرطة الفرنسية اليوم السبت رجلا يحمل سلاحا أبيض في محطة قطار شمال باريس (جار دو نور) عندما كان يقترب من عناصر الدرك.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن حالة من الذعر سادت خلال عملية اعتقال هذا الرجل الذي يحتمل أن يكون قد اشهر سكينا في وجه قوات الدرك وأنه تم فرض كوردون أمني داخل محطة القطار وإرسال خبراء مفرقعات وكلاب بوليسية للمحطة.. مشيرة إلى أن الرجل امتثل لأوامر قوات الأمن أثناء توقيفه ولم يظهر أي تهديد.

ويأتي هذا الحادث بعد مرور 48 ساعة على هجوم الشانزليزيه الإرهابي الذي أسفر عن مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين بالإضافة إلى سائحة ألمانية.

وتشهد البلاد حالة تأهب قصوى غير مسبوقة استعدادا للانتخابات الرئاسية الفرنسية غدا الأحد حيث تم حشد أكثر من 50 فردا للشرطة والدرك مدعومين بقوة "الحارس" التابع للجيش والمكونة من نحو 7 آلاف جندي.