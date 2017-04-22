ضبط 60 طن ألعاب نارية مهربة داخل حاويتين قادمتين من الصين (صور)

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

تمكنت إدارة تأمين محور إقليم قناة السويس، اليوم السبت، من ضبط حاويتين قادمتين من الصين إلى ميناء بورسعيد البحري بهما 60 طن ألعاب نارية، مهربة على عكس الوارد بأوراق الشحنة.

وبينت معلومات واردة إلى إدارة التأمين عن إحدى شركات الاستيراد والتصدير في محافظة الدقهلية، استوردت حاويتين من الصين مقررًا أن يكون داخلهما جنوط نقل حديدية، إلا أنه كميات كبيرة من الألعاب النارية ضُبطت داخل الحاويتين على عكس ما سُجل بمشمولها.

وبسؤال مستخلص الجمارك نفى علمه بمشمول الحاويتين، مؤكدًا أن دوره يقتصر على إنهاء الأوراق، وحرر بذلك المحضر اللازم، وأحيل إلى الجهات المعنية.