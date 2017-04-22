النجار يكشف حقيقة منعه من السفر للخارج بعد استقالته

التحرير

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كشف الدكتور أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة الأهرام المُستقيل في تصريحات لـ"التحرير"، أن ما تردد فى بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول منعه من السفر للخارج بعد استقالته من مجلس إدارة جريدة الأهرام آمر غير صحيح على الإطلاق، حسب قوله.

وأضاف النجار، أنه هو من قرر شخصيًا اتخاذ قرار بإلغاء سفره إلى إيطاليا، الذى كان مقرراً له يوم 19 إبريل الماضي، نظرا لتزامن موعد السفر مع موعد تقديم استقالته، مستطردا "أنا من ألغيت سفري لإيطاليا، ولم أتقاضى بدل السفر نهائياً، وقلت لنفسي أنني لن أستطيع السفر للخارج بسبب اتخاذي قرار بالاستقالة، وسافرت المجموعة التى كانت من المقرر أن تذهب معي بدوني".

وأضاف النجار، أن كل ما يردده البعض فى هذا السياق كلام غير صحيح على الإطلاق، ومجرد شائعات كاذبة، مشيراً إلى أن السفر لايطاليا كان يتعلق بعده أسباب، أولها: إنشاء مصنع خشب حبيبي والسعي للتفاوض مع الشركاء الإيطاليين بشأنه، وحلحلة الوضع بين مصر وايطاليا لأنه كان لدينا القدرة على شرائه من خارجها، ولكننا فضلنا الشراكة معهم فى هذا الإطار، بالإضافة إلى معاينة مطبعة مستخدمة لديهم لفحص حالتها وإمكانية استخدامها، وأرسلنا فريق من الإدارة العامة للمطابع لتقييم السعر والتفاوض معهم قبل سفرنا، فضلا عن البحث عن شراكة إيطالية مع شركة الأهرام للأدوية شرط الحصول على موافقة المرجعية الأوربية، قائلا "الرحلة كانت زيارة عمل فقط".

ورداً على تساؤل "التحرير" بشأن استغاثته بالهيئة الوطنية للصحافة قبل استقالته، قال النجار، أن مؤسسة الأهرام أكبر اتساعا من جريدة الأخبار مرتين، وقدمت طلباً بالحصول على دعم مالي بنفس قيمتنا، مضيفًا "بعد تعويم الجنيه أصبحت كل مشتريات الأهرام مستوردة وتضاعف سعرها، ما بين الورق والأحبار والزينكات وقطع الغيار والرسوم، وبالتالي تضاعفت كل مدفوعات المؤسسة بسبب هذا القرار العظيم الذكي الجرئ ، وبالتالي طلبنا من الحكومة تعويض المؤسسة عن نتائج الإجراء الذى أخذته، اللي حضر العفريت يصرفه، وكل ما نتقدم خطوة يرجعونا تاني، بعد أن كنا نقترب من التوازن، فطلبنا تعويضاً على ذلك، وأنا كنت مسئولاً عن مؤسسة حتى اللحظة الأخيرة".

ورداً على الهجوم ضده بعد استقالته قال النجار،"لو كلب عوى ألقنته حجرا، لأصبح الصخر مثقالاً بديناراً، وكنت متوقعاً أن الكلاب السعرانة يتم إطلاقها"