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عبدالغفار يُعلن زيادة ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي إلى 35.8 مليار جنيه

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عبدالغفار يُعلن زيادة ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي إلى 35.8 مليار جنيه عبدالغفار يُعلن زيادة ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي إلى 35.8 مليار جنيه

مصراوي Masrawy

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

كتب- محمد قاسم:

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، السبت، زيادة ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي في العام المالي القادم 2017- 2018 من 31 مليار إلى 35.8 مليار جنيه وهذا مؤشر إيجابى لإهتمام الدولة بالتعليم العالى والبحث العلمي.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، ظهر السبت، برئاسة عبد الغفار وبحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والتدريب، والدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالى، وذلك بمقر المجلس بجامعة القاهرة.

وأضاف عبدالغفار، أن الوزارة قامت بالتنسيق مع كافة الوزارات خلال الفترة الماضية لتحديد التحديات التي تواجهها كل وزارة عن طريق البحث العلمي، مؤكداً أن الوزارة ستقوم بدعم البحوث العلمية للتصدى لحل مشكلات المجتمع.

وأشار الوزير إلى موافقة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على إعادة توزيع وزيادة الاستثمارات لبعض الجامعات وهى: (سوهاج، القاهرة، المنصورة، بنها، وكفرالشيخ) والخاصة ببعض المشروعات التى تقوم الجامعات بتنفيذها، وجار الانتهاء من إجراءات الجامعات المتبقية.​

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