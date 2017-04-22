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لتقصيرهم في عملهم.. مجازاة 9 عاملين بـ"إشغالات ونظافة أشمون"

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لتقصيرهم في عملهم.. مجازاة 9 عاملين بـ"إشغالات ونظافة أشمون" لتقصيرهم في عملهم.. مجازاة 9 عاملين بـ"إشغالات ونظافة أشمون"

مصراوي Masrawy

محافظة المنوفية

المنوفية مروة فاضل:

قرر المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، مجازاة 9 من العاملين بقسم إشغالات أشمون، منهم رئيس القسم ومدير منظومة النظافة و7 عاملين، لتقصيرهم في العمل.

جاء ذلك خلال جولة لمتابعة سير وانتظام العمل بالمدينة.

وجازي "بيومي" كلاً من: أحمد حسانين أحمد، رئيس قسم الإشغالات بأشمون، وعددًا من مسئولي الإشغالات وهم: مدبولي درويش الغازولى، وإبراهيم شحات الجزيري، ورفاعي سعيد رابح، وعبد الجواد عطية عبد الجواد، وأنور عيد، ووافي محمد السيد، بخصم ثلاثة أيام من رواتبهم، لسوء حالة الإشغالات بالمدينة وقيام أحد المواطنين بغلق شارع الشهداء أثناء البناء دون اتخاذ أي إجراء ضده؛ ما تسبب في تعطيل مصلحة المواطنين وحركة سير السيارات.

من جانب آخر، جرت مجازاة كل من ياسر أبو دان مدير منظومة النظافة بالمدينة، وعصام هويدي، مسئول بمنظومة النظافة، بخصم ثلاثة أيام من رواتبهم، وذلك لسوء حالة النظافة بالمدينة.

وأكد بيومي على استمرار جولاته الميدانية لمتابعة سير وانتظام الأعمال ومحاسبة المقصرين لتحقيق الصالح العام.

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مصراوي Masrawy

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