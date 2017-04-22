القبض على تشكيل عصابي تخصّص في سرقة المحال التجارية بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة أول أسيوط، اليوم السبت، القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين تخصّص في سرقة المحال التجارية بمدينة أسيوط.

كان اللواء عاطف قليعي، مدير أمن اسيوط، تلقى إخطارًا من اللواء، أسعد الذكير، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط مباحث قسم شرطة أول أسيوط، برئاسة العقيد أحمد نظيم، رئيس المباحث، والنقيب مصطفى عبد الرازق، من المدعو "ر.م"، 23 سنة، عاطل، و"س. س"، 24 سنة، عاطل، و"ع.م"، 27 سنة، عاطل، مقيمين بقرية درنكة التابعة لمركز أسيوط، بحوزتهم مبلغ 25 ألف جنيه، متحصلات سرقة، وشاشة تليفزيون، بعد ورود معلومات تفيد تكوينهم تشكيلاً عصابيًا تخصص في كسر وسرقة محتويات المحال التجارية بمدينة أسيوط.

وبمواجهة المتهمين بما نُسب إليهم من اتهامات، اعترفوا أمام ضباط المباحث، بارتكاب العديد من السرقات.

جرى تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.