بالصور.. تسليم 20 منزلاً لـ "الأسر الأولى بالرعاية" في أسيوط

أسيوط - أسامة صديق :

تسلم كمال محمد عبد العليم، رئيس الوحدة المحلية بقرية موشا التابعة لمركز أسيوط، ٢٠ منزلاً ضمن مشروع تأهيل منازل الأسر الأولى بالرعاية، والممول من الصندوق الاجتماعي للتنمية، تنفيذ وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وتحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير جهاز وسط وشمال الصعيد، وذلك من إجمالي عدد ٤٠ منزلاً بقرية موشا، و٢٠ منزلًا بقرية شطب

حضر التسليم، المهندس ياسر محمد السويفي، مدير المشروع بجهاز وسط وشمال الصعيد، والمهندسة سارة سامح محفوظ، مدير تنفيذ المشروع بجهاز وسط وشمال الصعيد، والمهندسة ندى أحمد عبدالعال، مهندسة التنفيذ بهيئة الإسكان والمجتمعات العمرانية بأسيوط.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقّع في وقت سابق، مع سها سليمان، الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، 3 عقود لتنفيذ مشروعات تأهيل منازل الأسر الأولى بالرعاية بمحافظتي أسيوط والمنيا، بتكلفة إجمالية من الصندوق تصل إلى 46 مليون جنيه؛ بهدف إصلاح وتأهيل منازل الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا بالمحافظتين.

وتشمل محافظة اسيوط عقدين لتنفيذ 18 مشروعاً، لترميم وتأهيل 537 منزلاً في 3 قرى بمركزي ديروط وأسيوط بإجمالي تمويل قدره 28.200 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يحقق المشروع أثناء تنفيذه ما يزيد عن 102 ألف فرصة عمل باليومية، بالإضافة إلى فرص العمل الخاصة بإدارة المشروع.