انتشال جثة طالب غرِق بنهر النيل في دمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري، جثمان طالب، غرق بقرية العدلية بمحافظة دمياط، بعد جهود مكثفة استمرت ساعتين، فيما وصلت قوة من ضباط مباحث المركز للاستماع إلى شهود العيان والتحقيق في ملابسات الحادث.

وانتشلت القوات، جثة الطفل أحمد المتبولي، 13 عامًا، طالب بالصف الأول الإعدادي، وأمرت النيابة بدفنه، بعد صدور تقرير الطب الشرعي.

يأتي ذلك بعد أيام من غرق محمد رمضان الخطيب، نجل وكيل مديرية الشؤون الصحية بالإقليم، البالغ من العمر 23 عامًا، بعد أن غرق في نهر النيل بمركز فارسكور.