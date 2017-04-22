بالصور.. مدير أمن أسوان يشهد إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بكوم أمبو

أسوان - إيهاب عمران:

شهد اللواء مجدي موسى، مدير أمن أسوان، مراسم الصلح وإنهاء الخصومة الثأرية بين عائلتي "فتحي سليمان" و"محمد علي"، بقرية العدوة بكوم أمبو، في واقعة المحضر رقم "4948/2013م"، جنايات مركز شرطة كوم أمبو.

حضر مراسم الصلح، سكرتير عام محافظة أسوان، والشيخ زكريا السوهاجي وكيل وزارة الأوقاف، ومندوب عن لجنة المصالحات بالأزهر الشريف، وقيادات المديرية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وكبار العائلتين وأولياء الدم من الطرفين لإنهاء الخصومة.