تجديد حبس المتهمين بذبح الطفلتين شروق وشهد 15 يومًا بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

قررت محكمة نجع حمادي بقنا، اليوم، تجديد حبس المتهمين بذبح الطفلتين شروق وشمس 15 يوما، والتجديد لهما في الموعد القانوني، مع استمرار وضعهما بسجن مركز شرطة فرشوط.

تعود الواقعة لشهر يناير الماضي، حينما عثر أهالي مركز نجع حمادي على جثة طفلة مذبوحة داخل كيس بلاستيك بمنطقة الشوادر، وأفادت التحريات أن الجثة لطفلة تدعى شروق ربيع محمد، 5 سنوات، متغيبة منذ مساء الإثنين، 9 يناير، خرجت برفقة صديقتها شهد صلاح، 12 عاما، لشراء الحلوى من بقال بجوار المنزل، وتغيبت في التاريخ ذاته، حيث عُثر على جثة الطفلة "شهد" في اليوم التالي بمركز أبوتشت بشمال قنا، مكبلة الأيدي على نفس طريقة الجثة سالفة الذكر.

وكشفت أجهزة البحث الجنائي بقنا، أن وراء ارتكاب ذبح الطفلتين، "منال. م. ح"، 31 عامًا، ربة منزل، زوجة والد الطفلة "شهد"، بعد رفع والدة الطفلة، دعوى قضائية للحصول على نفقة لابنتها، ما يعني انخفاض دخل المتهمة من المعاش، مصدر دخلها الوحيد، خاصة بعد بيع زوجها للمنزل، وخشية منها أن يطلقها لأنها "عاقر"، فيما قتلت الطفلة "شروق" التي كانت برفقتها خشية افتضاح أمرها.

وتعاونت الجانية مع "كارم. م. ج"، 23 عامًا، ابن عمتها، بإلقاء الجثتين في مكان العثور عليها وهو لا يعلم ما في الكيس أو الكرتونة.

كانت الطفلتان شروق ربيع، 5 سنوات، والطفلة شهد صلاح، خرجتا من منزلهما لشراء حلوى، واختفيتا وتم العثور على جثة شروق مذبوحة داخل كيس بلاستيك، فيما تم العثور على جثة الطفلة شهد مذبوحة وملقاة داخل كرتونة بترعة بمركز أبوتشت.