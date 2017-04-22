وزير الأوقاف يهنئ السيسي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

كتب - محمود مصطفى:

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بذكرى الإسراء والمعراج، سائلاً الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على الشعب المصري كله وعلى البشرية جمعاء بالخير واليمن والبركة والأمان والاستقرار.

وأرسل وزير الأوقاف، برقيات تهنئة بهذه المناسبة إلى السيسي، و المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وهنأ وزير الأوقاف الشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية، والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، بهذه الذكرى المجيدة.