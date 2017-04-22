طارق فهمي: زيارة السيسي للسعودية ستشهد بناء مرحلة جديدة بين القاهرة والرياض

كتبت- ياسمين محفوظ:

وصف الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية، غدًا الأحد، بـ"المهمة"، قائلاً: "ستشهد بناء مرحلة علاقات جديدة بين القاهرة والرياض".

وأضاف فهمي، أن هدف الزيارة إبرام اتفاق يُعرف باسم "حوار استراتيجي" حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين فضلًا عن تطوير العلاقات الثنائية، والاتفاق على الحد الأدنى من الخلاف لعدم التطرق إلى قضايا خلافية.

ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن الزيارة أيضا تستهدف تنسيق الترتيبات الأمنية الأمريكية بالمنطقة، ومكافحة الإرهاب بالتنسيق الأمني بين مصر والسعودية والولايات المتحدة، مشيرًا إلى زيارة وزير الدفاع الأمريكي إلى المنطقة والتي بدأها بالسعودية ثم تلاها بمصر.

كانت رئاسة الجمهورية اعلنت مساء الجمعة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيتوجه غدًا الأحد إلى المملكة العربية السعودية.

وقالت الرئاسة- في بيانها- إنه من المقرر أن تعقد خلال الزيارة قمة مصرية- سعودية تتناول سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية التى تجمع بين البلدين، والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب الذى بات يمثل تهديداً لأمن واستقرار الأمة العربية بل والمجتمع الدولى بأكمله.