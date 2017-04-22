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مجهولون يذبحون تاجر جملة داخل سيارته بقليوب

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مجهولون يذبحون تاجر جملة داخل سيارته بقليوب مجهولون يذبحون تاجر جملة داخل سيارته بقليوب

مصراوي Masrawy

مجهولون يذبحون تاجر جملة

القليوبية - أسامه علاء الدين:

تكثف الأجهزة الأمنية بالقليوبية، جهودها، لضبط مجهولين ذبحوا تاجر جملة داخل سيارته في مدينة قليوب.

تلقى اللواء علاء سليم، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من الأهالي، بالعثور على تاجر جملة يدعى "محمد. ر"، من قرية نوي التابعة للمركز، مذبوحا داخل سيارته بقليوب المحطة.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز قليوب، إلى مكان العثور على الجثة، ونقلتها إلى مشرحة قليوب، وحررت محضرا بالواقعة، وتكثف جهودها لضبط المتهمين بارتكاب الواقعة.

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