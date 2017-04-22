تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "رشوة وزارة الصحة " لـ28 مايو

كتب- طارق سمير:

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكري، اليوم السبت، تأجيل محاكمة متهمين بالقضية المعروفة بـ"رشوة وزارة الصحة"، لجلسة 28 أبريل.

وجاء قرار التأجيل لسماع الشاهدين السابع والثامن، كما قررت استدعاء وزير الصحة لسماع شهادته.

وفي هذا السياق، قررت المحكمة إخلاء سبيل اللواء سيد محمد السيد، مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، بعد أن كانت قد أمرت بإيداعه قبل الاتهام، وذلك لما لمسته من اضطراب لشهادته خلال إدلائه بها بغرفة المداولة.

كان المستشار نبيل صادق، النائب العام، أمر في 12 يناير الماضي بإحالة مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وموظف بمستشفى عين شمس التخصصي إلى محكمة الجنايات القاهرة، لاتهامهما بالتوسط وطلب رشوة قدرها 4 ملايين جنيه مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدى الشركات من الباطن، لتوريدها لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.