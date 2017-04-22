بالصور.. أمن الجيزة ينهي خلافا بين عائلتين بالصف

كتب - محمد شعبان:

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة برئاسة اللواء هشام العراقي، اليوم السبت، في إنهاء خصومة بين عائلتي "أبو سليم" بمركز العياط و"الشتيات" بالصف؛ بسبب خلافات الجيرة.

وأقيمت جلسة صلح بديوان عائلة سلام بالصف في حضور المقدم محمد عبد الشكور، رئيس مباحث الصف، وممثل عن وزارة الأوقاف وشاعر العرب محمد عبد الظاهر.

وبدأت الجلسة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وواعتذر المخطئ من عائلة "أبو سليم"، فقام كبير عائلة "الشتيات" بقبول الصلح.

وتم تحرير شرط جزائي بقيمة 250 ألف جنيه بأن من يخطئ في حق الطرف الآخر، يلتزم بدفع هذا المبلغ، وسيتم توثيقه في المحكمة الجزئية بالصف.