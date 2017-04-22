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ديشامب يوصي بعدم ضم مبابي إلى المنتخب الفرنسي

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ديشامب يوصي بعدم ضم مبابي إلى المنتخب الفرنسي ديشامب يوصي بعدم ضم مبابي إلى المنتخب الفرنسي

التحرير

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نشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، اليوم السبت، أن ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، أوصى بعدم استدعاء كليان مبابي لقائمة منتخب الديوك، التي ستشارك في كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، المقرر إقامته خلال الفترة من 20 مايو إلى 11 يونيو المقبلين بكوريا الجنوبية.

وقالت الصحيفة الفرنسية، إن ديشامب عقد جلسة مع لودوفيك باتيلي المدير الفني للمنتخب الفرنسي للشباب، طالبه فيها بعدم استدعاء مهاجم موناكو الواعد، وبرر ديشامب رغبته بحسب ما ذكرته الصحيفة، لأكثر من سبب، وهو عدم استنزاف طاقة اللاعب صاحب الـ18 عامًا الذي شارك في 38 مباراة هذا الموسم، وفريقه ينافس على 3 بطولات مختلفة، هي الدوري والكأس المحليين، ودوري أبطال أوروبا.

كما يتطلع ديشامب، للاستعانة بخدمات مهاجم موناكو الواعد، خلال مواجهة السويد، في 9 يونيو المقبل بالتصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

الجدير بالذكر أن مبابي، انضم لمنتخب فرنسا لأول مرة هذا العام، ولعب مباراتين، أحدهما ودية، أمام إسبانيا. 

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التحرير

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