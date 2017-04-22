أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - هدير محمد : الهدف من صفحة يوميات زوجة curvy تقديم نصائح للبنات إزاي تتقبل وزنها -
السيسي في السعودية...المملكة الاكثر زيارة -
أمير الكويت يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس عباس بحضور البابا تواضروس -
ستاد مصر: تصريحات عمرو فتحي المدرب العام لسموحة قبل مواجهة المقاولون العرب -
بالفيديو.. عرض أزياء لـ "فساتين مشنوقة".. لهذا السبب -
تغييرات سياسية وعسكرية واقتصادية في السعودية ..39 أمرًا ملكيًا -
القبض على "متسول" في المترو.. وبحوزته 30 ألف جنيه ودولارات -
القصبي: مشروع قانون رعاية الشهداء المدنيين استحقاق دستوري و"تضميد للجراح" -
الفرنسيون يصطفون أمام لجان الاقتراع في مونتريال الكندية -
السيسي وسلمان يعقدان جلسة مباحثات رسمية في قصر اليمامة بالرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

بالصور- طفل يتأثر بأفلام الكرتون ويقفز من الدور العاشر ب"مظلة"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

سقوط-طفل-بمظلهسقوط-طفل-بمظله

سقوط-طفل-بمظله.jpg-2سقوط-طفل-بمظله.jpg-2

سقوط-طفل-بمظله.jpg-3سقوط-طفل-بمظله.jpg-3

سقوط-طفل-بمظله.jpg-4سقوط-طفل-بمظله.jpg-4

كتبت- ميرا ماهر
يتأثر العديد من الأطفال بما يشاهدونه في أفلام الكرتون، محاولين تقليد أبطاله في كل شيء. هذا ما حدث لطفل صيني يبلغ من العمر 10 سنوات بمقاطعة “جيانغسو”، حيث وصل به الشغف والحب إلى القفز من النافذة حاملاً مظلة.

ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن والدي الطفل تفاجأ باتصال هاتفي يخبرهما أن طفلهما قفز من نافذة المنزل بالدور العاشر مستخدماً مظلة. ونجا الطفل من الموت بعد نقله إلى المستشفى فى حالة حرجة وإصابته بالعديد من الجروح الخطيرة.

وأوضحت الصحيفة أن حادثاً مماثلا قد وقع خلال الشهر الماضي فى مدينة “اورومتشى” الصينية فى منطقة “شينجيانغ اويغور"، بعد أن قفزت فتاة تبلغ من العمر 5 سنوات من نافذة بالطابق الـ 11 حاملة مظلة، وذلك بعد مشاهدة فيلم كرتون شهير يسمى “بوني بيرز”. مما أسفر عن تعرضها لإصابات خطيرة إثر سقوطها على منصة أسمنت فى الطابق الرابع.

#الكلمات المتعلقة

اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي في السعودية...المملكة الاكثر زيارة

السيسي في السعودية...المملكة الاكثر زيارة

أمير الكويت يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس عباس بحضور البابا تواضروس

أمير الكويت يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس عباس بحضور البابا تواضروس

بالفيديو.. عرض أزياء لـ "فساتين مشنوقة".. لهذا السبب

بالفيديو.. عرض أزياء لـ "فساتين مشنوقة".. لهذا السبب

تغييرات سياسية وعسكرية واقتصادية في السعودية ..39 أمرًا ملكيًا

تغييرات سياسية وعسكرية واقتصادية في السعودية ..39 أمرًا ملكيًا