بالصور- طفل يتأثر بأفلام الكرتون ويقفز من الدور العاشر ب"مظلة"

كتبت- ميرا ماهر

يتأثر العديد من الأطفال بما يشاهدونه في أفلام الكرتون، محاولين تقليد أبطاله في كل شيء. هذا ما حدث لطفل صيني يبلغ من العمر 10 سنوات بمقاطعة “جيانغسو”، حيث وصل به الشغف والحب إلى القفز من النافذة حاملاً مظلة.

ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن والدي الطفل تفاجأ باتصال هاتفي يخبرهما أن طفلهما قفز من نافذة المنزل بالدور العاشر مستخدماً مظلة. ونجا الطفل من الموت بعد نقله إلى المستشفى فى حالة حرجة وإصابته بالعديد من الجروح الخطيرة.

وأوضحت الصحيفة أن حادثاً مماثلا قد وقع خلال الشهر الماضي فى مدينة “اورومتشى” الصينية فى منطقة “شينجيانغ اويغور"، بعد أن قفزت فتاة تبلغ من العمر 5 سنوات من نافذة بالطابق الـ 11 حاملة مظلة، وذلك بعد مشاهدة فيلم كرتون شهير يسمى “بوني بيرز”. مما أسفر عن تعرضها لإصابات خطيرة إثر سقوطها على منصة أسمنت فى الطابق الرابع.