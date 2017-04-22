وزير السياحة: 2017 سنة مبشرة.. والتفجيرات والطوارئ لم تؤثر علينا (حوار)

مصراوي Masrawy

حوار- مصطفى المنشاوي:

توقع يحيى راشد، وزير السياحة، أن تكون سنة 2017 سنة مبشرة لقطاع السياحة، إلا أنه رفض إعطاء أية أرقام متوقعة عن حجم الوفود والإشغالات المتوقع، وقال في حوار أجراه معه "مصراوي": التفجيرات وقانون الطوارئ لم تؤثر على السياحة الوافدة.

وأكد أن الخطوط السعودية ملزمة بنص القانون الدولي بتعويض المعتمرين الذين تكدسوا في مطاري القاهرة وجدة بسبب تأخر رحلاتها، مشددا على أن القطاع السياحي مستعد لعودة السياح الروس في أي وقت، وأن زيارة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان سيكون لها صدى إيجابيا على القطاع.

وإلى نص الحوار..

- ما سبب أزمة تكدس المعتمرين بمطار القاهرة؟

أزمة المعتمرين نتجت عن تأخر عدد من رحلات الخطوط الجوية السعودية المتجهة إلى جدة والمدينة، ما أدى إلى تكدس المعتمرين المسافرين من القاهرة، وكذلك المعتمرين العائدين من مطار جدة.

وعلى الفور تم التنسيق مع سمو الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العُليا للسياحة بالمملكة العربية السعودية، لبحث الأزمة، واتخذ عدة إجراءات منها الاتصال بمسئول شركة الخطوط الجوية السعودية، وتم انهاء الموضوع في أسرع وقت.

- وهل سيتم تعويض المعتمرين عن مدة التأخير؟

نعم سيتم تعويض المسافرين طبقا للقوانين الدولية التي تكفل حقوق المسافر والتي حددتها المنظمة الدولية للطيران المدني الايكاو (ICAO) و اتحاد شركات الطيران الدولية IATA، وهي تلزم الطيران السعودي بذلك.

- ما هي التحديات التي تواجه قطاع السياحة؟

كلمة "تحديات" غير موجودة، هناك فرص كثيرة لاستعادة الحركة السياحية، ونحن نستغلها، وأهم هذه الفرص قوة موقف مصر السياسي الذي يدعم بكل المقاييس موقفنا الاقتصادي والسياحي.

- هل أنت متفائل بالأوضاع السياحية؟

توقعاتنا إن شاء الله أن تكون سنة 2017 مبشرة. لا توجد أرقام، ولكنها سنة مبشرة.

- هل أثرت الأحداث الإرهابية الأخيرة على الحركة السياحية؟

لا، الإرهاب لا يؤثر إطلاقاً على نمو حركة السياحة في أي مكان، وهذا ما نشاهده في دول العالم، ونحن حققنا نجاحات كبيرة ومهمة في مجال مكافحة الإرهاب.

ننتظر زيارة بابا الفاتيكان.. ونتعاون معه لإحياء رحلة العائلة المقدسة

- وما تأثير إعلان حالة الطوارئ على الأوضاع السياحية؟

لم يشعر أحد بهذا القرار على الاطلاق، لأنه قرار يوفر مناخ محدد للجهات الأمنية المعنية للقيام بمهامها، والسائح لا يشعر بمثل هذه القرارات.

- هل تواصلتم مع الشركات العالمية لتوضيح الموقف عقب الأحداث الأخيرة؟

نعم، تلقينا استفسارات من عدد من الدول عن الوضع الأمني، وتم توضيح الصورة الصحيحة عن الوضع، وتفهموا الموقف، وهذا كان واضح في حجوزات عيد الربيع الذي شهد نسب إقبال عالية على المناطق السياحية.

- هل حدث إلغاء عقود ورحلات إلى مصر مؤخرًا؟

إطلاقا، وما شهدناه هو رفع حظر السفر من بعض الدول في الفترة الأخيرة، ونتمنى أن تعود الحركة السياحية لحالتها الطبيعية في أسرع وقت.

- كيف سيتم استغلال زيارة بابا الفاتيكان المقرر لها يومي 28 و29 ابريل الجاري في تنشيط السياحة؟

زيارة البابا فرانسيس سيكون لها أصداء إيجابية على القطاع السياحي الذي يشهد بوادر تعافي، تمثلت في التدفقات السياحية الوافدة لمصر مؤخرا، وسيتم استغلال الزيارة والترويج لها إعلاميًا في الخارج، فهي خير دعاية ترويجية للمقصد السياحي المصري، وبالفعل رحلة "فرانسيس" للقاهرة تحظى باهتمام إعلامي دولي.

- حدثنا عن أهمية المشاركة في معارض السياحة الدولية؟

المشاركة تسهم في تعريف الزوار بوجهات سياحية جديدة ضمن أنماط مختلفة، وتسلط الضوء على أهمية السياحة المتخصصة، وتشكل منصة لبناء الصلات مع مختلف الزوار ضمن قطاع السياحة والسفر العالمية، بجانب توفير فرصة للقاء هيئات السياحة ووكالات السفر وعقد صفقات بينهما.

- سبق أن طرحت خطة للاستفادة من مسار العائلة المقدسة سياحيا، ولكنها لم تفعل فما السبب؟

إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة أحد أولويات الوزارة لاسيما، وأن له خصوصية في المنتج السياحي ويعد بمثابة إضافة نوعية لأنه لم يٌستغل بعد.

والفاتيكان مهتم بأن يخرج هذا المنتج بأسرع وقت ممكن، و"سيكون منتجا جديدا يٌقدم للعالم".

والوزارة رصدت ميزانية تليق بهذا المنتج، ويتم حالياً الترتيب لوضع برنامج ترويجي بأفضل شكل ممكن، وتشكيل لجنة من شأنها التحفيز وجذب السياح، بجانب التنسيق مع الكنيسة المصرية لتوصيف المنتج، لاسيما وأن بعض البلاد يدخل إليها نحو 10 ملايين سائح من السياحة الدينية ولا تمتلك المزايا الموجودة لدينا.

- حسب تأكيدات المسئولين الروس اقتربنا من عودة السياحة الروسية.. فمتى ذلك؟

نحن نحترم القرار الروسي، ونحترم خصوصيته واستقلاليته، وبالتالي ننتظر حتى تعلن السلطات الروسية قرار استئناف الطيران بين البلدين.

- هل كل الفنادق السياحية التي تستضيف السياح الروس ستكون مستعدة؟

نحن مستعدون من الآن، وأتوقع أن تعود الوفود بعد القرار بشكل تدريجي، وإن شاء الله نستعيد الكثافة مرة أخرى.

والشعب الروسى شعب صديق، وتربطنا به علاقات مهمة جداً، ونحن نسعد بوجود أشقائنا من روسيا فى المقاصد السياحية المصرية وبالتأكيد سنقوم بواجبات حسن الاستقبال والضيافة لأهلنا وأخوتنا من روسيا الذين يأتون لزيارة المقاصد السياحية المصرية.

- ما ملامح الخطة الاستراتيجية لوزارة السياحة في موسم الصيف؟

خطة التحرك الحالية تتضمن العمل على عدة محاور داخليا وخارجيا لاستعادة معدلات الحركة السياحية الوافدة، وسيتم فتح أسواق سياحية جديدة.

والسياحة الداخلية أحد أهم محاور الخطة، وسيتم إعداد منظومة سياحية لها خلال الـ 6 أشهر القادمة بأفكار جديدة ومستلهمة من تجارب ناجحة فى هذا المجال.

وسيتم استحداث برامج وآليات تنفيذية وحزم ترويجية جديدة للسياحة الداخلية، بما يعزز دعم وتنشيط الحركة السياحية وزيادة نسبة الإشغالات بالفنادق.

الخطوط السعودية ملزمة بتعويض المعتمرين.. ومستعدون لعودة السياح الروس في أي وقت

- هل تم تفعيل نظام الحجز الاليكتروني بمصر؟

عملنا في الفترة الأخيرة على تفعيله مع شركات الطيران الأجنبية منخفض التكاليف للحجز اون لاين، وبدأنا التسويق الفعلي ونسعى للوصول إلى 97 دولة عن طريق التسويق الاليكتروني، كما سيتم الاعداد لموقع اليكتروني بـ 14 لغة للتواصل مع السائحين في مختلف دول العالم. ونسعى للتواصل مع مئات المواقع التي ترغب في الوصول إلى لمصر من أجل التسويق السياحي.

- ما آخر تطورات خطة تطوير الأهرامات؟

نعمل عليها، وسيتم تغيير دخول منطقة الأهرام من منطقة المينا هاوس إلى طريق الفيوم، والإعداد لمركز استقبال الضيوف وتنظيم الحركة داخل منطقة الأهرام وكل هذا في القريب العاجل.