في اتحاد العمال.. رجال مبارك يكرمون رجال مبارك

التحرير

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بعد تكريم عدد من قيادات اتحاد العمال السابقين بمؤتمر وزير قطاع الأعمال العام، أشرف الشرقاوي، ثار عدد من القيادات النقابية على التكريم وخاصة بسبب عدم تناول أزمة الأحكام الصادرة والقرارات بحل الاتحاد، وعدم تناول أزمة الشركات العائدة للدولة.

واعتبر كمال عباس رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أن اتحاد العمال مازال يحافظ على توازنه الذي اعتاد عليه بنظام مبارك، وأن المسئولين الحاليين عن إدارة الاتحاد لم يقوموا بأي خطوة نحو تحقيق مطلب من مطالب العمال في الأجور العادلة وعلاقات العمل الآمنة.

وسخر عباس في تصريحات لـ"التحرير" من التكريم قائلًا "أنا الحقيقة مش مستغرب، رجال مبارك الحاليين بيكرموا رجاله السابقين، تلاميذ بيكرموا أساتذتهم".

وعن دور الاتحاد تجاه قضايا العمال بعد ثورة يناير قال: "بعد قيام الثورة كل الأنظمة التي توالت على حكم مصر حافظت على نصاب الاتحاد الحكومي كما هو، كانت هناك محاولات مستمرة لقمع الحركة العمالية بمساندة ومباركة من الدولة والأجهزة الأمنية.

ومن جانبه، هاجم محمد عبد القادر أمين عام النقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة تكريم الدكتور رضا العدل الرئيس السابق للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ولعدد من قيادات الاتحاد، معتبرًا أن الاتحاد ما زال يسيطر عليه رجال نظام مبارك حتى الآن بسبب عدم تنفيذ قرارات حل اتحاد العمال الصادرة عامي 2011 و2014

وأضاف عبد القادر في تصريحات لـ"التحرير" بأن الاتحاد العام لم يقف مع العمال منذ قيام ثورة 25 يناير، بل وتواطأ على أزماتهم مع رجال الأعمال، ولم يتدخل في أزمة بيع الشركات وعودة عدد منها للدولة بأحكام قضائية، كما ترك المفصولين دون تسوية أوضاعهم أو عودتهم للعمل.

وطالب عبد القادر، المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة، بتنفيذ قرارات حل الاتحاد، والتدخل لوقف مهزلة التفريط" في العامل المصري الذي لم يدافع عنه أي مسئول بالاتحاد، كما طالبه باتخاذ القرارات اللازمة تجاه التقارير الصادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن النقابات التابعة للاتحاد والاتحاد المحلية التابعة له.

فيما اعتبر جمال عثمان القيادي النقابي بشركة طنطا للكتان أن وجود رجال مبارك بالاتحاد وتكريمهم المستمر هو عدم احترام لأحكام القضاء بحل مجالس الاتحاد وليس التكريم، وأنه كان لابد وأن يتم تناول أزمة الشركات العائدة للدولة في قبل التكريم.

وأضاف عثمان في لـ"التحرير" أن عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة السابقة تم تكريمها لأنها من أبناء الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وهي منظمة المؤتمر، مشيدًا بدورها التي أدته في أزمتهم مع مسئولي طنطا للكتان في فترة توليها الوزارة.

وعن المشادة التي دارت بينه وبين السفير ياسر النجار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أكد عثمان أنه انفعل بسبب خروج عدد كبير من عمال شركة طنطا للكتان على المعاش رغم عدم رغبتهم في ذلك.

وحضر الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام مؤتمرًا بمقر اتحاد عمال مصر الخميس الماضي، لتطوير شركات قطاع الأعمال، والذي اختتم بتكريم عدد من قيادات الاتحاد القدامى مثل الدكتور رضا العدل رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وناهد العشري وزيرة القوى العاملة السابقة.