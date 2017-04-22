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برلماني: زيارة الرئيس للسعودية تؤكد أن العلاقات بين البلدين أكبر من اختلاف وجهات النظر

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برلماني: زيارة الرئيس للسعودية تؤكد أن العلاقات بين البلدين أكبر من اختلاف وجهات النظر برلماني: زيارة الرئيس للسعودية تؤكد أن العلاقات بين البلدين أكبر من اختلاف وجهات النظر

التحرير

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قال النائب علاء عبد النبي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح ، غدا، الأحد، للمملكة العربية «تعد لطمة جديدة على وجه جماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها بالخليج الذين حاولوا الوقيعة بين الدولتين ببث الشائعات والأخبار المغلوطة حول عدم التزام بالاتفاقيات الموقعة مع المملكة».

وأضاف في بيان، اليوم، السبت، أن «الزيارة تهدف إلى التشاور في كل ما يهم المنطقة العربية، خاصة مناطق الصراع في اليمن وسوريا وليبيا والعراق وفلسطين باعتبار مصر والسعودية هما ركيزتي الأمة العربية».

وأوضح أن الزيارة «تحمل عدة رسائل من بينها، أن العلاقات المصرية السعودية أكبر من مواقف اختلاف وجهات النظر، فضلا عن أن هناك أبعادًا استراتيجية بين البلدين من شأنها ضمان المصالح الثنائية وتؤكد عمق العلاقات بين البلدين رغم الاختلافات في وجهات النظر».

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التحرير

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