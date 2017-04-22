بالصور.. ثعبان يثير ذعر أهالي الدقهلية ويقطع كلمة المحافظ

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تسبب ثعبان في حالة من الهرج والمرج داخل سرادق أقيم بقرية ميت أبو خالد التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وذلك أثناء وضع حجر أساس مستشفى خيري.

وأثناء وقوف المحافظ الدكتور أحمد الشعراوي، بالمنصة لإلقاء كلمته، فوجئ الحضور بظهور ثعبان، فأمسك به بعض الأهالي عقب ضربه بعصا خشبية، وقام بإلقائه خارج السرادق.

وأرجع أحد الحضور سبب خروج الثعبان، إلى ارتفاع درجة الحرارة، خاصة أن المنطقة التي ستقام بها المستشفى بالقرب من الأراضي الزراعية.

من جانبه، أكد محافظ الدقهلية، أنه سيقوم بتكليف وكيلي وزارة الزراعة والطب البيطري، بشن حملة مكبرة لتطهير القرية.