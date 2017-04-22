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بالصور.. ثعبان يثير ذعر أهالي الدقهلية ويقطع كلمة المحافظ

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بالصور.. ثعبان يثير ذعر أهالي الدقهلية ويقطع كلمة المحافظ بالصور.. ثعبان يثير ذعر أهالي الدقهلية ويقطع كلمة المحافظ

التحرير

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تسبب ثعبان في حالة من الهرج والمرج داخل سرادق أقيم بقرية ميت أبو خالد التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وذلك أثناء وضع حجر أساس مستشفى خيري.

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وأثناء وقوف المحافظ الدكتور أحمد الشعراوي، بالمنصة لإلقاء كلمته، فوجئ الحضور بظهور ثعبان، فأمسك به بعض الأهالي عقب ضربه بعصا خشبية، وقام بإلقائه خارج السرادق.

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وأرجع أحد الحضور سبب خروج الثعبان، إلى ارتفاع درجة الحرارة، خاصة أن المنطقة التي ستقام بها المستشفى بالقرب من الأراضي الزراعية.

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من جانبه، أكد محافظ الدقهلية، أنه سيقوم بتكليف وكيلي وزارة الزراعة والطب البيطري، بشن حملة مكبرة لتطهير القرية.

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التحرير

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