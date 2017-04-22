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قائمة سموحة لمواجهة المقاولون العرب

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قائمة سموحة لمواجهة المقاولون العرب قائمة سموحة لمواجهة المقاولون العرب

التحرير

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أعلن مؤمن سليمان، المدير الفني لنادي سموحة، عن قائمة الفريق، التي ستخوض لقاء المقاولون العرب، غدًا الأحد في تمام الساعة الـ3.45، باستاد حرس الحدود (المكس)، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة كما يلي:- 

مهدي سليمان - أحمد يحيي - محمد أبوجبل - محمود عبد العزيز - السيد فريد - أحمد نبيل "مانجا" - أحمد مكي - محمد يسري - أيمن أشرف - أحمد مصطفى "لالا" - أحمد حمص - نصر رمضان - أحمد تمساح - بانو دياوارا - عمرو المنوفي - إسلام سري - باتريك مالو - أحمد دويدار - رجب بكار - أحمد رؤوف. 

وشهدت القائمة، غياب إسلام محارب للإيقاف وياسر إبراهيم للإصابةً.

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التحرير

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