صور| دورة تدريبية لحكام الإسكندرية لعلاج أخطاء التحكيم

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أقامت لجنة الحكام بإشراف عصام عبد الفتاح دورات تدريبية مكثفة وأسبوعية عقب الأزمات التى شهدتها الملاعب المصرية، بسبب الأخطاء التحكيمية خلال الفترة الماضية.

وقامت اللجنة بتعيين جمال الغندور مشرفًا على تطوير أداء الحكام بوجه بحرى، وجاءت أولى الدورات التدريبية بالإسكندرية، حيث اعتمد الغندور فى محاضراته التدريبية سواء العملية أو النظرية على شرح أخطاء الحكام فى الفترة السابقة، واستشهد الغندور بخطأ الحكم فى مباراة الزمالك والشرقية، وأيضًا الزمالك والمقاصة، كما استشهد وشرح أخطاء التحكيم فى مباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ.