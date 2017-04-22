إيناسيو يؤجل مران الزمالك.. ومايوكا يتخلص من 8 كيلو

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قرر البرتغالي إيناسيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تأجيل انطلاق المران لمدة ساعة بسبب حرارة الجو ليقام فى السادسة مساءً بدلا من الخامسة.

ويخضع محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق، لاختبار طبي علي هامش المران اليوم لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة إنبي بكدمة قوية في الضلوع.

كما نجح الزامبي إيمانويل مايوكا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في إنقاص وزنه 8 كيلو وخاصة أنه كان يعاني من زيادة 14 كيلو، وينتظر مايوكا الحصول علي فرصة للمشاركة مع الفريق الفترة المقبلة بعدما وعده البرتغالي إيناسيو المدير الفني للفريق بذلك.

ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي يوم الإثنين المقبل في إطار منافسات الجولة 25 لبطولة الدوري.