حوار| حسام البدري: «الدوري خلص» تزعجني.. وهذا مصير غالي ومتعب

التحرير

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استطاع أن يقود فريقه لتصدر المسابقة، واقترب كثيرًا من حصد اللقب، بعد أن أعاد الانضباط والالتزام لصفوف الفريق مرة أخرى.. هو واحدٌ من أفضل المدربين المصريين في السنوات الأخيرة وفقًا للأرقام والبطولات، التي حققها مع الفريق.. إنه حسام البدري، المدير الفني الحالي للأهلي.. «التحرير» التقت البدري، فكان هذا الحوار، الذي تحدث فيه عن أهم القضايا التي تشغل جماهير القلعة الحمراء في الفترة الأخيرة.

- في البداية.. هل حسم النادي الأهلي لقب الدوري؟

خدعوك فقالوا إن الأهلي حسم الدوري.. كيف يكون هذا في ظل تبقي 10 مباريات بـ30 نقطة يمكن خلالها حدوث أي شىء، كما أن البعض يتجاهل أن هناك منافسًا قويًا ومحترمًا اسمه مصر المقاصة يطاردنا، ويجب الحذر منه، وأنا منزعج من نغمة الدوري خلص هذه، لأنها قد يتأثر بها لاعبو الأهلي، ولهذا أرفض مثل هذا الكلام.

- تعقيبك على تحقيق الفريق أرقامًا قياسية هذا الموسم؟

أكيد شىء رائع للفريق أن يحقق أرقامًا قياسية، بعضها الأول من نوعه، لكن كل هذا لا يمنع من ضرورة منع الأجواء الاحتفالية والتركيز في كل مباراة، خاصة أن المرحلة القادمة ستكون شرسة في الدوري بالنسبة للأهلي، وهناك الكثير من المباريات الصعبة في الوقت الذي سيواجه المقاصة مباريات أسهل بكثير.

- تعليقك على المنافسة داخل الفريق ووجود أكثر من نجم داخل القائمة؟

أصبح هناك منافسة شرسة على حجز مقعد في التشكيل الأساسي كما نرى، فاللاعب الذي يدخل التشكيل لا يخرج منه إلا للإصابة، فعمرو السولية مثلا حصل علي فرصة اللعب أساسيا عقب إصابة حسام غالي، والآن لا تستطيع ان تخرجه من التشكيل الأساسي، نفس الكلام بالنسبة لميدو جابر وأحمد حمودي، وانظروا أيضًا إلي دخول كوليبالي الذي غيّر الكثير من الأمور بعد انسجامه، كما أن هناك عناصر قديمة ما زالت تصنع الفارق، بل وتتفوق، وأبرز مثال علي ذلك النضج الذي عليه حسام عاشور، والفارق الذي يصنعه وليد سليمان ومؤمن زكريا.

- ما الفيصل في مشاركة أي لاعب؟

ليس لزامًا عليّ لكي أسمح لجميع اللاعبين بالمشاركة أن أستخدم سياسة التدوير التي هي موجودة بالأساس بشكل جزئي بالفعل كما أننى مندهش من الذين يطالبوننى بالسماح لمشاركة بعض اللاعبين والصبر عليها في الملعب، وأعتبره غير مألوف في عالم كرة القدم، لأن هذا قد يؤثر بالسلب على أداء ونتائج الفريق وما زال الدوري في الملعب.

- متي يتم الإفراج عن أصحاب الدكة؟

أعدهم بأن أسمح بمشاركتهم بعد حسم الدوري من أجل إعطائهم الفرصة، لكن قبل هذا صعب، لأنه لن يعذر أي طرف أو شخص الفريق لو ساءت النتائج.

- متى يجد الأهلي بديل عبدالله السعيد؟

الأهلي في حاجة لوجود بديل لعبدالله السعيد لأنه اللاعب الوحيد الذي ليس له مثيل في الأهلي، وكنت أتمني أن يقوم صالح جمعة بهذا الدور، لكنه مع كل أسف لم ينجح في ذلك، وعليه خلال المرحلة القادمة إثبات دور ووجود وفائدة له في الأهلي بالاجتهاد وتنفيذ التعليمات والتحلي بالمسئولية والعزيمة. وتوصلت إلى حل في موضوع بديل عبد الله السعيد وهو جونيور أجايي، الذي يمكنه القيام بمعظم المهام المكلف بها السعيد، لكنه سيؤدي بشكل مختلف، لأنه ليس صانع ألعاب صريحًا، لكنه يصلح كمحطة ومهاجم متأخر أو حتي يمكنك أن تستخدمه كلاعب خط وسط مدافع.

- لماذا مؤمن زكريا؟

هو أحد أهم اللاعبين في الأهلي ولا يمكن الاستغناء عنه أو إبعاده، لأنه يمتلك قدرات فنية عالية للغاية، وفي نفس الوقت ملتزم للغاية، وتشعر أنه لاعب راجل بمعني الكلمة إذا طلبت منه اي شىء ينفذه ويقول لك تحت أمرك في أي شىء بجانب أنه لاعب هداف وأنا احب مثل هذه النوعية من اللاعبين.

- ما سبب استبعاد محمد هاني عن التشكيل الأساسي؟

الإجهاد الذي عاني منه اللاعب، لكنه سيعود مرة أخري إلى التشكيل الأساسي، عندما يقرر الجهاز الفني إراحة أحمد فتحي وسوف تحدث بشكل مؤكد.

- ماذا عن أزمة حسام غالي وعماد متعب؟

لم ولن أسمح بأن تمارس عليّ ضغوط من أي طرف والأولوية المطلقة ستظل لمصلحة الفريق، وما أراه صحيحًا، ويجب أن يتأكد الجميع أننى أتعامل بشفافية ومصداقية، ولا أعرف حبًا وكرهًا أو مجاملة ومحسوبية. وعن رحيلهما عن الأهلي فسيتم مناقشة كل ما يتعلق بقائمة الأهلي للموسم الجديد بعد نهاية الدوري ووقتها سنري ما هو في مصلحة الفريق ولن أتردد أبدا في تنفيذه .

- ماذا عن قائمة الموسم الجديد؟

الأهلي أرسل خطابًا إلى اتحاد الكرة لمعرفة نظام القيد وعدد اللاعبين في الموسم الجديد من أجل إعداد دراسة يمكن عليها بناء قائمة الموسم القادم.

- لماذا يلجأ الأهلي لضم لاعب من دوري المظاليم؟

أرفض الاعتراف بنظرية أن كل تجارب الأهلي في ضم لاعبين من دوري المظاليم فاشلة، وأؤكد أنه لا يمكن قياس لاعب علي ما حدث في الماضي، وحسم ضم محمد عنتر لاعب الأسيوطي ما زال محل دراسة أو أنه لم يوافق بشكل مؤكد ونهائي على وجوده ولكنه ترشيح من علاء ميهوب رئيس لجنة المتابعة والإحصاء، وبعد ذلك سنري سعره لأنه من المستحيل أن يستجيب لطلبات الأسيوطي بدفع 10 ملايين جنيه.

- هل هناك مهاجم إفريقي قادم للقلعة الحمرا؟

تألق كوليبالي قلل من رغبتي في التعاقد مع أكثر من مهاجم في المرحلة القدامة، بل جعلني أفكر في دعم مراكز أخرى بلاعبين أكفاء، لكن يظل دائمًا تفكيره في التعاقد مع رأس حربة قوي قائمًا وفي الغالب سيكون أجنبيًا وليس محليًا.