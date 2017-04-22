المحمدي أساسي ورمضان احتياطي في مباراتي هال وستوك سيتي

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أعلن مارك هيوز، مدرب ستوك سيتي، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه سوانزي سيتي اليوم ضمن مباريات الجولة رقم 34 في الدوري الإنجليزي والتي شهدت وجود رمضان صبحي على مقاعد البدلاء.

ويحتل ستوك سيتي المركز الـ11 برصيد 39 نقطة، بيما يوجد سوانزي سيتي في المركز الـ18 برصيد 28 نقطة، ويسعى الأخير للخروج بالنقاط الثلاث من المباراة بهدف الابتعاد عن مراكز الهبوط على أمل تعثر هال سيتي.

ومن جانبه يوجد أحمد المحمدي أساسيًا في التشكيل، الذي أعلنه ماركو سيلفا مدرب هال سيتي، الذي سيستقبل واتفورد اليوم، ويحتل هال المركز الـ17 برصيد 30 نقطة، بينما يحتل واتفورد المركز العاشر برصيثد 40 نقطة.