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وفد إيطالي يزور "مطرانية يسوع الملك" بالمنيا.. صور

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مصراوي Masrawy

وفد إيطالي يزور مطرانية يسوع الملك (1)وفد إيطالي يزور مطرانية يسوع الملك (1)

وفد إيطالي يزور مطرانية يسوع الملكوفد إيطالي يزور مطرانية يسوع الملك

وفد إيطالي يزور مطرانية يسوع الملك (3)وفد إيطالي يزور مطرانية يسوع الملك (3)

وفد إيطالي يزور مطرانية يسوع الملك (4)وفد إيطالي يزور مطرانية يسوع الملك (4)

المنيا ــ ريمون الراوي:

استقبل الأنبا بطرس فهيم، مطران الأقباط الكاثوليك بمحافظة المنيا، اليوم السبت، وفدًا إيطاليًا زار "مطرانية يسوع الملك"، وإحدى الكنائس الكاثوليكية.

وقالت مصادر كنسية بمطرانية الكاثوليك بالمنيا: "إن الوفد ضم كيارا لوتشى و كلارا،
ومجموعة من "الفوكلاري" بالقاهرة، قاموا بزيارة كنيسة أم النعم الإلهية بأبوقرقاص البلد، بحضور رعاة وشعب الكنيسة والكنائس المجاورة.

بدأ اللقاء بالصلاة والترحيب بالضيوف، وفقرة ترانيم وترنيمة ممثلة من شباب الكنيسة.

جدير بالذكر، أن "الفوكولاري"، هي مجموعة خدمية كاثوليكية، تعنى بالإيطالية البيت أو الموقدة التي تشتعل فيها النار، ويقصد بها نار المحبة، والاسم الرسمي لها "عمل مريم".

وتنتشر تلك المجموعة في القارات الخمس بـ 182 بلدًا، وتهدف لتحقيق الوحدة في الحياة العائلية والرعوية والمهنية والاجتماعية، داخل الطائفة الكاثوليكية.

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