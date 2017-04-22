تأجيل محاكمة 103 متهمين بقضية "أحداث شغب مجلس الوزراء" لـ7 مايو

كتب -أحمد أبو النجا:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة 103 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء، لجلسة 7 مايو.

وجاء قرار التأجيل لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الشريتي، وأمانة سر أحمد صبحي عباس.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبانٍ ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.