تأجيل محاكمة 67 متهمًا بقضية اغتيال هشام بركات لــ 29 أبريل

كتب- عمرو علي:

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 67 متهماً، بينهم 51 محبوسين - باغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، لجلسة 29 أبريل.

وجاء التأجيل، لاستكمال مرافعة الدفاع.

وفي أواخر يونيو 2015، تم اغتيال بركات في حادث تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، ليكون أكبر مسؤول مصري يقتل في حادث اغتيال منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو 2013.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم "الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتخريب، وحيازة واستعمال وتصنيع مفرقعات، والاتفاق الجنائي، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص، والتسلل عبر الحدود".

وقال وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، في وقت سابق، إن قيادات جماعة الإخوان في تركيا وحركة حماس ضالعون في التخطيط والتمويل والتنفيذ لعملية اغتيال بركات.

والمتهم رقم 42، يدعى إسلام محمد السيد جمعة نوح، 25 عامًا، مندوب مبيعات، مقيم قرية شبرا العنب، مركز منيا القمح، بمحافظة الشرقية.

وجاءت الاتهامات الواردة بأمر الإحالة الخاص بالمتهم، الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم تخريب مبانٍ وأملاك عامة، باستخدام عبوات مفرقعة، الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون "إرهابية"، الاشتراك في أعمال نوعية مسلحة.