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تجديد حبس المتهمين بذبح الطفلتين شروق وشمس 15 يومًا بقنا

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تجديد حبس المتهمين بذبح الطفلتين شروق وشمس 15 يومًا بقنا تجديد حبس المتهمين بذبح الطفلتين شروق وشمس 15 يومًا بقنا

مصراوي Masrawy

تجديد حبس المتهمين بذبح الطفلتين

قنا - عبدالرحمن القرشي:

قررت محكمة نجع حمادي بقنا، اليوم، تجديد حبس المتهمين بذبح الطفلتين شروق وشمس 15 يوما، والتجديد لهما في الموعد القانوني، مع استمرار وضعهما بسجن مركز شرطة فرشوط.

تعود الواقعة لشهر يناير الماضي، حينما عثر أهالي مركز نجع حمادي على جثة طفلة مذبوحة داخل كيس بلاستيك بمنطقة الشوادر، وأفادت التحريات أن الجثة لطفلة تدعى شروق ربيع محمد، 5 سنوات، متغيبة منذ مساء الإثنين، 9 يناير، خرجت برفقة صديقتها شهد صلاح، 12 عاما، لشراء الحلوى من بقال بجوار المنزل، وتغيبت في التاريخ ذاته، حيث عُثر على جثة الطفلة "شهد" في اليوم التالي بمركز أبوتشت بشمال قنا، مكبلة الأيدي على نفس طريقة الجثة سالفة الذكر.

وكشفت أجهزة البحث الجنائي بقنا، أن وراء ارتكاب ذبح الطفلتين، "منال. م. ح"، 31 عامًا، ربة منزل، زوجة والد الطفلة "شهد"، كانت تعاني من العقم وتريد إسقاط النفقة عن زوجها، فدبرت الجريمة مع شاب على علاقة قرابة بها يدعى "كارم. م. ج"، 23 عامًا.

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مصراوي Masrawy

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