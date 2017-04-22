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إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية

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أخبار خاص- الحكومة تبدأ بيع 100 من أصول الدولة غير المستغلة خلال شهر

خاص- تبدأ بيع 100 من أصول الدولة غير المستغلة خلال شهر

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ماذا قالت صحافة السودان عن زيارة وزير الخارجية للخرطوم؟

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مصدر: إيناسيو غاضب من قرار مرتضى منصور

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القومي لتنظيم الاتصالات يكشف حقيقة إيقاف تطبيقات الاتصال عبر الانترنت

القومي لتنظيم الاتصالات يكشف حقيقة إيقاف تطبيقات الاتصال عبر الانترنتإقرأ المزيد 41,282

الرئاسة: السيسي يزور السعودية الأحد المقبل

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التعليم تنفي إلغاء "التربية الدينية".. وتؤكد: ندرس إضافة مادة الأخلاقإقرأ المزيد 22,225

النيابة الإدارية بالمنوفية: مساكن إيواء مدينة الشهداء آيلة للسقوط

النيابة الإدارية بالمنوفية: مساكن إيواء مدينة الشهداء آيلة للسقوط

بعد تسجيل الواقعة صوت وصورة.. القبض على موظف بـ

بعد تسجيل الواقعة صوت وصورة.. القبض على موظف بـ"أوقاف المنيا" بتهمة تقاضي رشوة 4 ملايين جنيه

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محافظ جنوب سيناء يفتتح مدرسة ومسجدًا باسم الشهيد ياسر الحديدي

إصابة 4 أفراد بأسرة واحدة بتسمم بسبب وجبة أرز فاسدة

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تامر أمين: مذيعة مشهورة شوهت سمعة المنتجات المصرية في السعودية

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أهالي الجمالية بأسيوط يروون لـ

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إطلاق مؤتمر دولي لصحة المرأة العربية يتضمن مبادرة السيسي

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