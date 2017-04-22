إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية
خاص- الحكومة تبدأ بيع 100 من أصول الدولة غير المستغلة خلال شهر
ماذا قالت صحافة السودان عن زيارة وزير الخارجية للخرطوم؟
البنك العقاري: تكلفة أول مصنع مصري لإنتاج أدوية الأورام قد تتضاعف بعد التعويم
بيان: تغيير أرقام حسابات عملاء البنك الأهلي بعد تحديث البرمجيات
مصدر: إيناسيو غاضب من قرار مرتضى منصور
القومي لتنظيم الاتصالات يكشف حقيقة إيقاف تطبيقات الاتصال عبر الانترنتإقرأ المزيد 41,282
حبس ضابط شرطة بتهمة تزوير عقد عرفي وإقامة علاقة مع زوجة لواء متقاعدإقرأ المزيد 24,165
التعليم تنفي إلغاء "التربية الدينية".. وتؤكد: ندرس إضافة مادة الأخلاقإقرأ المزيد 22,225
النيابة الإدارية بالمنوفية: مساكن إيواء مدينة الشهداء آيلة للسقوط
بعد تسجيل الواقعة صوت وصورة.. القبض على موظف بـ"أوقاف المنيا" بتهمة تقاضي رشوة 4 ملايين جنيه
محافظ جنوب سيناء يفتتح مدرسة ومسجدًا باسم الشهيد ياسر الحديدي
إصابة 4 أفراد بأسرة واحدة بتسمم بسبب وجبة أرز فاسدة
تامر أمين: مذيعة مشهورة شوهت سمعة المنتجات المصرية في السعودية
بكري يكشف أخطاء فنية في إخراج الفيديو المسئ للجيش - فيديو
خلال 20 عامًا.. مصلحة حكومية تبحث عن "47 جنيه" - فيديو
أهالي الجمالية بأسيوط يروون لـ"مصراوي" تفاصيل حرائق منازلهم
أهالي ''فدان الفقى'' يستعينون بعالم روحاني لكشف لغز الحرائق
إطلاق مؤتمر دولي لصحة المرأة العربية يتضمن مبادرة السيسي