إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية

خاص- الحكومة تبدأ بيع 100 من أصول الدولة غير المستغلة خلال شهر

بالفيديو .. "سيلفي" يوثق لحظات مفجعة.. آخرها شاب سعودي في مصر

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ماذا قالت صحافة السودان عن زيارة وزير الخارجية للخرطوم؟

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البنك العقاري: تكلفة أول مصنع مصري لإنتاج أدوية الأورام قد تتضاعف بعد التعويم