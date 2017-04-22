النيابة الإدارية بالمنوفية: مساكن إيواء مدينة الشهداء آيلة للسقوط

المنوفية مروة فاضل:

قرر المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، التحقيق في شكوى قاطني مساكن الإيواء بمنطقة ميت شهالة بمدينة الشهداء في المنوفية، نظرًا لحالة أحد المباني الآيلة للسقوط، ما يعرض حياة ما يقرب من 350 مواطنًا للموت تحت أنقاضها في أي لحظة.

وأوضح المستشار أحمد العراقي، مدير مركز المعلومات بالنيابة الإدارية، أنه فور تلقي الشكوى، تم تكليف نيابة شبين الكوم برئاسة المستشار رمضان الشربيني، بالتحقيق الفوري في الواقعة، وتشكيل فريق من النيابة لإجراء المعاينة اللازمة للمبنى المشار إليه.

وأوضح المستشار رمضان الشربيني، رئيس النيابة الإدارية بقسم ثاني شبين الكوم، أن اللجنة ضمت أعضاء من النيابة والحدة المحلية لمركز الشهداء، ومديرية الإسكان والإدارة الهندسية، مشيرا إلى أن المبنى يضم 3 أدوار، يسكنه حوالى 350 شخصا منذ 35 عاما، ومتهالك بشكل ملحوظ، لذا قررت النيابة الإدارية عرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وقيد القضية برقم 280 لسنة 2017، حيث قررت اللجنة بإجماع الآراء أن المبنى آيل للسقوط، ويجب إخلاؤه بشكل فوري، حرصا على حياة المواطنين.

وأضاف المستشار أحمد العراقي أن النيابة الإدارية أنهت فصحها للشكوى خلال 48 ساعة، وخاطبت هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، بضرورة سرعة اتخاذ اللازم حافظا على أرواح سكان الإيواء، وتوفير مساكن بديلة ومخاطبة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بنفس الخطاب.