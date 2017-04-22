أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أستاذ علم النفس" ... جدول تنظيم الوقت والمذاكرة قبل الإمتحانات -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس ... كيف نهيئ أجواء المذاكرة لأبنائنا والطريقة الصحيحة للمذاكرة -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أستاذ علم النفس" ..أطعمة ومشروبات تساعد على التركيز في فترة الإمتحانات -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أستاذ علم النفس" .. نصيحة للأمهات الصحة النفسية أهم من الدرجات -
ستاد مصر: التحديات التي تواجه الشرقية في لقائه أمام الداخلية وتوقعات اللقاء المرتقب -
تجديد حبس المتهمين بذبح الطفلتين شروق وشمس 15 يومًا بقنا -
إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية -
النيابة الإدارية بالمنوفية: مساكن إيواء مدينة الشهداء آيلة للسقوط -
بالصور.. وزير القوي العاملة يفتتح ملتقى "الصحة المهنية" بشرق بورسعيد -
بالصور- رئيس الوزراء: ندرس زيادة السلع التموينية لشهر رمضان المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

النيابة الإدارية بالمنوفية: مساكن إيواء مدينة الشهداء آيلة للسقوط

Google+ Print
النيابة الإدارية بالمنوفية: مساكن إيواء مدينة الشهداء آيلة للسقوط النيابة الإدارية بالمنوفية: مساكن إيواء مدينة الشهداء آيلة للسقوط

مصراوي Masrawy

مساكن إيواء مدينة الشهداء

المنوفية مروة فاضل:
قرر المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، التحقيق في شكوى قاطني مساكن الإيواء بمنطقة ميت شهالة بمدينة الشهداء في المنوفية، نظرًا لحالة أحد المباني الآيلة للسقوط، ما يعرض حياة ما يقرب من 350 مواطنًا للموت تحت أنقاضها في أي لحظة.

وأوضح المستشار أحمد العراقي، مدير مركز المعلومات بالنيابة الإدارية، أنه فور تلقي الشكوى، تم تكليف نيابة شبين الكوم برئاسة المستشار رمضان الشربيني، بالتحقيق الفوري في الواقعة، وتشكيل فريق من النيابة لإجراء المعاينة اللازمة للمبنى المشار إليه.

وأوضح المستشار رمضان الشربيني، رئيس النيابة الإدارية بقسم ثاني شبين الكوم، أن اللجنة ضمت أعضاء من النيابة والحدة المحلية لمركز الشهداء، ومديرية الإسكان والإدارة الهندسية، مشيرا إلى أن المبنى يضم 3 أدوار، يسكنه حوالى 350 شخصا منذ 35 عاما، ومتهالك بشكل ملحوظ، لذا قررت النيابة الإدارية عرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وقيد القضية برقم 280 لسنة 2017، حيث قررت اللجنة بإجماع الآراء أن المبنى آيل للسقوط، ويجب إخلاؤه بشكل فوري، حرصا على حياة المواطنين.

وأضاف المستشار أحمد العراقي أن النيابة الإدارية أنهت فصحها للشكوى خلال 48 ساعة، وخاطبت هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، بضرورة سرعة اتخاذ اللازم حافظا على أرواح سكان الإيواء، وتوفير مساكن بديلة ومخاطبة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بنفس الخطاب.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تجديد حبس المتهمين بذبح الطفلتين شروق وشمس 15 يومًا بقنا

تجديد حبس المتهمين بذبح الطفلتين شروق وشمس 15 يومًا بقنا

إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية

إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية

النيابة الإدارية بالمنوفية: مساكن إيواء مدينة الشهداء آيلة للسقوط

النيابة الإدارية بالمنوفية: مساكن إيواء مدينة الشهداء آيلة للسقوط

بالصور.. وزير القوي العاملة يفتتح ملتقى "الصحة المهنية" بشرق بورسعيد

بالصور.. وزير القوي العاملة يفتتح ملتقى "الصحة المهنية" بشرق بورسعيد