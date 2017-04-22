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بالصور- رئيس الوزراء: ندرس زيادة السلع التموينية لشهر رمضان المقبل

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مصراوي Masrawy

زيادة السلع التموينية لشهر رمضان المقبل (1)زيادة السلع التموينية لشهر رمضان المقبل (1)

زيادة السلع التموينية لشهر رمضان المقبل (2)زيادة السلع التموينية لشهر رمضان المقبل (2)

زيادة السلع التموينية لشهر رمضان المقبل (3)زيادة السلع التموينية لشهر رمضان المقبل (3)

زيادة السلع التموينية لشهر رمضان المقبل (4)زيادة السلع التموينية لشهر رمضان المقبل (4)

كتب محمد غايات:

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إن هناك دراسة تتم حاليًا فيما يتعلق بزيادة مخصصات السلع التموينية لشهر رمضان المقبل فقط.

وأوضح إسماعيل- في تصريحات صحفية، السبت، بمقر هيئة الاستثمار- أن زيارة بابا الفاتيكان لمصر رسالة قوية بأن مستقرة وآمنة، ومؤشر على أهمية دور مصر في استقرار المنطقة.

وبخصوص المؤشرات المالية للعام القادم، قال رئيس الوزراء إن النتائج ستكون أفضل في الاستثمارات والمؤشرات المالية.

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