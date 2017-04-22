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بالصور- طلاب الأزهر يحصدون مراكز متقدمة في مسابقة "إبداع 5"

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كتب - محمود مصطفى:

حصدت جامعة الأزهر، عددًا من المراكز المتقدمة في مسابقة "إبداع 5" التى تعقد تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

وضمت قائمة الفائزين من جامعة الأزهر: تمام محمد تمام، في الشعر العامى، ومحمد طارق عبدالحميد في الشعر الغنائى، ومحمود جميل عبدالصالحين في المراسل التلفزيوني، رانيا عاطف عبدالمجيد في المراسل التلفزيونى، ومحمود إبراهيم عبده الدموكي في الرواية، وخديجة طلعت إبراهيم في السيناريو والحوار.

هذا فضًلا عن دوري المعلومات الثقافي والفائز بالمركز الثاني، ويضم: أحمد محمد محمد صبح، وعمرعبدالمحسن العشري، ومحمد مصطفى عبدالمجيد، ويارا طارق عبدالرؤوف، وخلود عطا إسماعيل، وسارة عصام حنفى.

ومن المقرر أن يكرم المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، الطلاب في احتفالية كبرى تقيمها الوزارة بقاعة الاحتفاﻻت الكبرى بجامعة القاهرة، السبت، فى تمام السادسة مساء.

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