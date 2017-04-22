"أبو الغيط": موارد الجامعة العربية غير كافية.. وبعض الدول لا تدفع مساهماتها

الإسكندرية – محمد عامر:

كشف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن تعرض الجامعة لطعنات وانتقادات، لافتا إلى أن الانتقاد لا يمكن أن يوجه إلى الجامعة العربية، وإنما إلى الوضع العربي العام الذي خلقناه نحن كعرب بأيدينا، وسهلنا على الأعداء أن يحققوه في المنطقة، بحسب قوله.

وقال "أبو الغيط" خلال مشاركته في احتفال جامعة الإسكندرية بمرور 72 عامًا على انشاء الجامعة العربية، ظهر اليوم السبت: "إن الجامعة تتسلم من الدول الأعضاء نحو 40% فقط من المبالغ المحدد دفعها".

وأشار إلى أن الناتج الاقتصادي العربي يبلغ نحو 2 تريليون و300 مليار دولار، متابعًا: "المنطقي أن الجامعة يكون ميزانيتها كبيرة، إلا أن النظام الإقليمي العربي ينفق 100 مليون دولار فقط .. لكن المدفوع منه رسميًا لا يتجاوز 50 مليون دولار فقط".

وأوضح أمين عام جامعة الدول العربية، أن هناك دولاً أعضاء لا تدفع مساهماتها المقررة مثل فلسطين، المعفاة بقرار متفق عليه، كونها تحت الاحتلال، ودول أخرى أصبحت في وضع المعاناة والمجاعة في إقليمها مثل: الصومال.