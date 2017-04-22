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بالصور- تعرف على أول قهوة شفافة.. والسعر مفاجأة

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كتبت- ميرا ماهر
قام الأخوان السلوفاكيان "ديفيد وآدم ناجي"، واللذان يعيشان بلندن، باختراع قهوة شفافة تعالج مشاكل تصبُغ الأسنان باللون الأصفر، والتي اصدراها تحت اسم "CLR CFF”.

إذا كنت من محبي القهوة وتقلق من تأثيرها على لون أسنانك، ذكر موقع " instash" أن هذا النوع الجديد من القهوة قد يكون أنسب اختيار لك.

تم تصنيع هذا النوع من القهوة من حبوب القهوة العربية والماء، وذلك دون إضافة ألوان اصطناعية أو مواد حافظة. وذكر "ديفيد ناجي" أن طريقة الإنتاج تعتمد على معالجة فيزيائية ولا تتضمن مواد كيميائية.

وذكر الموقع أنه حتى الآن ستكون القهوة الشفافة متاحة في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة فقط. ويبلغ سعرها حوالي 4 دولارات، أي ما يعادل 80 جنيه مصري.

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