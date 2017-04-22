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سائق يحاول قتل زميله بسبب أولوية تحميل الركاب في البدرشين

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سائق يحاول قتل زميله بسبب أولوية تحميل الركاب في البدرشين سائق يحاول قتل زميله بسبب أولوية تحميل الركاب في البدرشين

مصراوي Masrawy

سائق يحاول قتل زميله بسبب أولوية تحميل الركاب

كتب - محمد شعبان:

تعدى سائق على زميله بـ"مفك" بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة؛ بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب.

تلقى اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا من مستشفى البدرشين المركزي، بوصول أيمن عبد المعبود، 27 عاما، سائق، مصابا بجرح نافذ بالصدر، وتم تحويله إلى مستشفى أم المصريين العام.

وكشفت تحريات اللواء مصطفى عناني، نائب مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب، أن مشادة كلامية وقعت بين المصاب وسائق يدعى "محمد.م"، 35 عاما؛ بسبب أولوية تحميل الركاب بموقف قرية مزغونة.

وأشارت تحريات العميد خالد فهمي، مأمور قسم البدرشين، إلى أن الأخير تعدى على المصاب بمفك محدثًا إصابته، وتمكن الرائد هاني إسماعيل، رئيس مباحث البدرشين، من ضبط المتهم والأداة المستخدمة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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