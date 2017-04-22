فيديو.. الأنفاق تكشف موعد تنفيذ مترو الهرم

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قال المهندس طارق أبو الوفا، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بالهيئة القومية للأنفاق، إنهم سيبحثون العروض المقدمة لتنفيذ مترو أنفاق الهرم في شهر يوليو المقبل.

وأوضح أبو الوفا، خلال لقائه بقناة "cbc extra"، أن التنفيذ سيكون مطلع 2018 المقبل، مشيرًا إلى افتتاح المتحف المصري الكبير، ومشروعات سياحية تربط بين المتحف المصري وهضبة الهرم خلال هذا التوقيت".

وتابع: "سبب تأخير تنفيذ خط مترو الأنفاق الجديد يرجع لاحتياج منطقة الرماية التي سيمر منها خط المترو إلى بعض الترتيبات".

وعن ترام الإسكندرية، أشار أبو الوفا إلى أن المحافظة تعاني من مشكلة النقل وتفاقم أزمة المواصلات في الصيف، نظرًا لاستقبال نحو 2 مليون سائح على المدينة.



