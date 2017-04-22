صور.. محافظ جنوب سيناء يفتتح مدرسة الشهيد ياسر الحديدي بدهب

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افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، مدرسة الشهيد ياسر الحديدي للتعليم الأساسي بمدينة دهب.

وقال "فودة"، إن شهداء مصر نموذجا مشرف لكل المصريين ولأسرهم، موضحا أن قوات الشرطة قدمت ومازالت تقدم شهداءً للقضاء على الإرهاب.

وقدم المحافظ التعازي لزوجة الشهيد بسنت عصفور، وابنته "عاليا"، مطالبا بتعليم النشأ القيم وحب الوطن والتضحية من أجل الوطن.

وطالب محافظ جنوب سيناء، بكتابة السيرة الذاتية للشهيد على باب المدرسة، لافتا بأنه سيتم إقامة تكريم لأسر الشهداء، الخميس القادم.

يشار إلى أن العميد ياسر الحديدي، كان رئيسا لمباحث مدينة دهب عام 2008، وتقلد عدة مناصب آخرها مفتشا بالأمن العام قبل استشهاده، وكان يلقب بـ"العمدة" لحرصه الدائم على إنهاء الخلافات بين الأهالي دون التدخل بمحاضر رسمية.

واستشهد "الحديدي"، في 8 مارس الماضي، بعدما انفجار عبوة ناسفة استهدفت مدرعة بشارع أسيوط بدائرة قسم ثالث العريش.