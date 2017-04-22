صور| قبل استقالته.. النجار استغاث بـ«الوطنية للصحافة» لإنقاذ الأهرام

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

في الوقت الذي تقدم فيه أحمد السيد النجار باستقالته المفاجئة من رئاسته لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية، احتجاجًا على ما وصفه بالتدخل في إدارة المؤسسة القومية، على خلفية إرسال الهيئة الوطنية للصحافة خطابات لرؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية تطالبهم بمراجعتها في أي قرارات مالية أو إدارية، رافضًا البقاء في المنصب بلا صلاحيات، حصلت "التحرير" على خطاب مُرسل من النجار إلى كرم جبر، رئيس الهيئة ذاتها قبل يوم واحد من تقديم استقالته، لإنقاذه من الديون المتراكمة على الأهرام .

وجاء في نص الخطاب العاجل الذي يستغيث من خلاله رئيس مجلس إدارة المؤسسة المستقيل بالهيئة الوليدة التي شن الهجوم عليها في نص استقالته المسببة، لدعم الأهرام المتعثرة نتيجة الوضع الاقتصادي المتردي عقب تعويم العملة المحلية بمبلغ 153.044 مليون جنيه من إجمالي 638.481 مليون جنيه لسداد مديونيات متأخرة تتمثل في كمبيالات بنك القاهرة ومنحة عيد العمال وحوافز 6 أشهر للعاملين بالمؤسسة القومية.

وأكد النجار في خطابه أنه في حال عدم الاستجابة له أو التأخير في السداد فإنه لن يتمكن من سداد مرتبات العاملين بالمؤسسة عن الشهر الحالي في الميعاد المحدد، وبالتالي سوف يتم خصم كمبيالات البنك الأهلي بقيمة 29.044 مليون جنيه، مما يترتب عليه تخفيض أجور شهر إبريل بنفس القيمة وهو ما قد يترتب عليه إحداث شغب واضطرابات من قبل العاملين، فضلًا عن دخولهم في خانة "العملاء المتعثرين" من قبل البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة.

وأشار النجار أن ذلك يؤثر سلبًا على تسهيلات المؤسسة طرف الجهاز المصرفي ومن ثم عجزها عن الاستمرار في آداء واجبها الصحفي المنوط بها نظرا لضعف السيولة المتاحة بالمؤسسة خلال الفترة الحالية وتحرير سعر الصرف الذي أدى إلى تضاعف الالتزامات وتضاعفت مدفوعات المؤسسة عن استهلاكها من الورق والأحبار والزنكات والآلات والمعدات المستوردة وباقي قطع الغيار .