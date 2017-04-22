سوري يحاول ذبح إمام مصري في مسجد بألمانيا

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هاجم مصلٍّ سوريٌّ إمام مسجد مصري الجنسية في مدينة شتيندال الألمانية بسلاح أبيض خلال صلاة الجمعة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم السبت في مدينة ماجدبورج إن المهاجم (24 عاما) منحدر من سوريا، مضيفا أنه تم السيطرة عليه خلال الهجوم أمس الجمعة، وأضاف أن رجلا (35 عاما) أصيب خلال الحادث عندما هرع للمساعدة في منع الاعتداء على الإمام.

وذكر المتحدث أنه لا توجد أدلة عن خلفيات دينية أو إرهابية وراء الاعتداء، وبحسب البيانات، فقد اندفع السوري نحو المنبر خلال فترة الاستراحة بين الخطبتين في صلاة الجمعة ووضع سكينا على رقبة الإمام (48 عاما) المنحدر من مصر.