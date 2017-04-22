نادية هنري: مصر تنتظر من أمريكا دورا محوريا في مواجهة الدول الداعمة للإرهاب

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قالت النائبة نادية هنري، عضوة مجلس النواب، إن العلاقة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ستشهد المزيد من التطور، خلال الفترة المقبلة خاصة فيما يتعلق بقضية مكافحة الإرهاب.

وأضافت هنري في بيان، اليوم، السبت، أن مصر تنتظر أن تلعب الولايات المتحدة الأمريكية دورًا محوريًا في مواجهة الدول الداعمة للإرهاب، لافتة إلى أنه مطلب رئيسي ركز عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه بجيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكي.

وأشارت إلى ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة تجاه تجفيف منابع الإرهاب من خلال إعلان الدول الداعمة له ومواجهتها، ومحاسبتها.

وأوضحت أن الإرهاب أصبح يضرب العالم كله، ولن يتم القضاء عليه إلا بوجود إرادة دولية قوية لمواجهته وتجفيف منابع تمويله، مضيفة أنها ستكون على تواصل دائم مع أعضاء الكونجرس الأمريكي لمتابعة ما توصلوا إليه أثناء الزيارة السابقة، فيما يخص المطالبة بإدراج تنظيم الإخوان كجماعة إرهابية.