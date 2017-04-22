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سكان الأحياء الراقية لوزير التنمية المحلية: نرفض «تقنين المطاعم»

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سكان الأحياء الراقية لوزير التنمية المحلية: نرفض «تقنين المطاعم» سكان الأحياء الراقية لوزير التنمية المحلية: نرفض «تقنين المطاعم»

التحرير

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أرسل عدد كبير من سكان المعادي والزمالك ومصر الجديدة خطابات إلى الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية قبل بدء اجتماعه مع المحافظين لمناقشة تقنين أوضاع المقاهي والمطاعم، معلنين رفضهم الكامل لأي أفكار أو مقترحات تتضمن تقنين أوضاع الكافيهات المخالفة.

ومن جانبه أكد وليد أبو ليل، أحد سكان المعادي ومؤسس حملة "يا نقاطعهم يا نزيلهم" أن السكان يرفضون فكرة التقنين تماما ويعتبرونها التفافا حول القوانين، مؤكدا أن البرقيات تم إرسالها بمجرد العلم بأن هناك اجتماعا للمحافظين.

وجاء في نص الخطاب "نمى إلى علمنا أن هناك اجتماعا بخصوص ظاهرة الكافيهات وفهمنا من سياق الأخبار أن فكرة تقنين هذه المنشآت المخالفة حاضرة في هذا الاجتماع لذا نرفع لسيادتكم مطلبنا هذا وهو مطلب شعبي لسكان الأحياء المتضررة من وجود هذه المنشآت المخالفة أننا لا نوافق على أي مقترح أو فكرة للتقنين، فالقوانين وضعت لكي تنفذ وترعاها الدولة لا أن يتم الالتفاف عليها بأفكار مثل التقنين".

وواصل السكان في خطابهم "لقد وضعت قوانين 119 لسنة 2008 والتخطيط العمراني والبيئة والمحال العامة واشتراطات التنسيق الحضاري لكي تنفذ وليس للتفكير في تقنين الوضع لأشخاص صمموا على مخالفة القوانين متخيلين أنهم يستطيعون ليَّ ذراع الدولة واهدار سيادتها وهيبة القوانين".

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التحرير

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