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قلاش لـ«التحرير»: فريق الدفاع يعد مذكرة النقض على حكم الحبس

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قلاش لـ«التحرير»: فريق الدفاع يعد مذكرة النقض على حكم الحبس قلاش لـ«التحرير»: فريق الدفاع يعد مذكرة النقض على حكم الحبس

التحرير

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قال يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق، إنه تسلم حيثيات الحكم الصادر بحقه وعضوي مجلس النقابة جمال عبد الرحيم وخالد البلشي من قبل محكمة جنح مستأنف قصر النيل، التي تقضي بالحبس عامًا مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، منوهًا بأن فريق الدفاع سيعقد اجتماعا خلال الأسبوع المقبل من أجل إعداد مذكرة النقض على الحكم.

وأضاف قلاش لـ"التحرير"، أنه سيتم إرسال مذكرة النقض خلال شهرين بحسب المدة التى أقرها القانون، موضحًا أنه لم يخطئ لكى يحاسب هو وعضوا مجلس النقابة على جريمة لم يرتكبوها.

وكانت محكمة جنح مستأنف قصر النيل قد قضت بالحبس لمدة عام مع الإيقاف لمدة 3 سنوات، لنقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوي مجلس النقابة جمال عبد الرحيم وخالد البلشي.

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التحرير

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