الأهلي يخوض نهائي كأس الكؤوس الإفريقية اليوم في حضور السفير

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يخوض الفريق الأول لكرة اليد، رجال، بالنادي الأهلي مباراة مهمة في السابعة والنصف مساء اليوم، السبت، عندما يواجه نظيره فريق جمعية الحمامات التونسي بنهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي تستضيفها مدينة أغادير المغربية.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن عاصم حماد، المدير الفني، للظهور بشكل قوي وتحقيق الفوز؛ للتتويج بلقب البطولة بعدما توج مؤخرًا بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الزمالك.

وتم عقد محاضرة فيديو للاعبين في فندق الإقامة مساء أمس، الجمعة؛ استعدادا للمواجهة، وقام الجهاز الفني بشرح العديد من الجوانب الفنية والخططية من خلال استعراض مباراة فريق جمعية الحمامات أمام رجاء أغادير المغربي في الدور قبل النهائي للبطولة، كما تم تكليف كل لاعب بالمهام المطلوبة منه خلال المباراة ومراجعة خطة اللعب التي سيخوض بها المباراة.

وقرر السفير أحمد إيهاب جمال الدين، سفير مصر في المغرب حضور المباراة، وتواصل السفير مع البعثة، للتأكيد على دعمه الكامل للفريق في مهمة السعي نحو الفوز باللقب بعد تتويج الفريق مؤخرًا ببطولة كأس السوبر الإفريقي.

من جانبه وجه مروان هشام، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق بالمغرب، الشكر للسفير أحمد إيهاب جمال الدين، على دوره الكبير في مساندة الفريق خلال مشاركته في بطولة كأس السوبر الأفريقي وبعده بطولة كأس الكؤوس الأفريقية وحرصه المستمر على التواصل مع البعثة والاطمئنان على أحوالها.

كما وجه الشكر لكل أفراد طاقم السفارة في ظل المجهودات الكبيرة التي بذلها الطاقم خلال الفترة الماضية من أجل توفير كافة سبل الراحة للبعثة، وشدد على تقدير النادي الأهلي الكامل لدور السفارة ومساندتها للفريق مؤكدا أن ذلك ليس جديدا على طاقم السفارة ودعمها للفريق.

كم قال مروان هشام، إن ثقته بلا حدود في لاعبي الفريق والجهاز الفني خلال مباراة نهائي بطولة كأس الكؤوس الأفريقية، مشيراً إلى أنه يثق بشدة في قدرات الجهاز الفني واللاعبين وامتلاكهم الطموح والإصرار اللازم للمنافسة على الفوز باللقب أمام فريق جمعية الحمامات التونسي، لافتا إلى أن الفريق يضم مجموعة من أفضل اللاعبين في كل المراكز والذين يملكون خبرات المباريات الكبيرة.

وتابع بأنه طالب اللاعبين بتقديم عرض قوي يليق باسم ومكانة النادي الأهلي وأن ينافسوا بقوة وحتى آخر لحظة على اللقب.