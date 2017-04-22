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اليونايتد على استعداد لدفع 55 مليون جنيه أسترليني لضم مدافع باريس سان جيرمان

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اليونايتد على استعداد لدفع 55 مليون جنيه أسترليني لضم مدافع باريس سان جيرمان اليونايتد على استعداد لدفع 55 مليون جنيه أسترليني لضم مدافع باريس سان جيرمان

التحرير

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يرغب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، في ضم الدولي البرازيلي ماركوس كوريا الشهير بـ(ماركينهوس)، مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم السبت، أن مانشستر يونايتد على استعداد لتقدم 55 مليون جنيه أسترليني، لضم مدافع باريس جيرمان صاحب الـ22 عامًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، علاوة على تقديم راتب سنوي له يقدر بـ8 ملايين جنيه أسترليني.

وتابعت الصحيفة بأن مورينيو يرغب في تدعيم خط دفاع مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تعرض مدافعي الشياطين الحمر للعديد من الإصابات، آخرها "الأرجنتيني ماركوس روخو، وفيل جونز وكريس سمالينج".

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التحرير

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