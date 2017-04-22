ثلاثي الـ«BBC» يُزينون قائمة الريال في الكلاسيكو

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ‍ريال مدريد الإسباني، عن قائمة الفريق التي ستخوض كلاسيكو الأرض أمام برشلونة، غدًا الأحد في تمام الساعة الـ8.45 مساءً، بملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر الدوري الإسباني "الليجا".

وضمت القائمة 22 لاعبًا، كما يلي:-

- حراسة المرمى: نافاس - كاسيا - يانز.

- خط الدفاع: راموس - بيبي - ناتشو - مارسيلو - دانيلو.

- خط الوسط: كروس - كاسيميرو - مودريتش - إيسكو - خاميس - أسينسيو - كوفاسيتش.

- خط الهجوم: فاسكيز - رونالدو - بيل - بنزيما - موراتا.

ويدخل ريال مدريد، بقيادة مديره الفني زين الدين زيدان، الكلاسيكو وفي جعبته 75 نقطة، يتصدر بها جدول ترتيب الدوري الإسباني "الليجا"، وله مباراة مؤجلة أمام سيلتا فيجو.

ولعب ريال مدريد هذا الموسم في الليجا 31 مباراة، فاز في 23 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، وخسر مباراتين، مسجلآ 82 هدفًا، واستقبلت شباكه 49 هدفًا.

من جانبه يحتل برشلونة بقيادة مديره الفني لويس إنريكي، المركز الثاني برصيد 72 نقطة، جمعها من 32 مباراة فاز في 22 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، وخسر 4 مباريات، مسجلآ 91 هدفًا، واستقبلت شباكه 30 هدفًا.