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إنريكي عن كلاسيكو الأرض: لا يوجد أفضل من الفوز في «البيرنابيو»

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إنريكي عن كلاسيكو الأرض: لا يوجد أفضل من الفوز في «البيرنابيو» إنريكي عن كلاسيكو الأرض: لا يوجد أفضل من الفوز في «البيرنابيو»

التحرير

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أعرب لويس إنريكي، المدير الفني لفريق برشلونة، عن رغبته في تحقيق الفوز خلال مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، غدا الأحد.

وقال "إنريكي"، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمبارة، إنه لا يوجد أفضل - بالنسبة لجماهير البرسا - من الفوز على الغريم التقليدي في ملعب سانتياجو بيرنابيو، وذلك حسبما نقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وأكد المدرب الإسباني، عدم قلقه من مستوى التحكيم في مباراة الغد، لافتا بأنه يهتم فقط بقوة فريقه، مشددا على أن اللقاء ليس فرصة لميسي لكي يظهر مستواه من جديد بل للاعبي الفريق.

وأضاف أنه يتمنى ألا يغيب أي لاعب عن ريال مدريد في مباراة الغد، حيث يعشق دائما مواجهة الفرق بكامل قوتها، مشيرا في الوقت ذاته إلى عدم انشغاله من قضية نيمار، كون البرسا سيخوض المباراة بإشراك اللاعب البرازيلي أو بدونه.

وأوضح إنريكي، أن السنوات الأخيرة أكدت قدرة برشلونة على تحقيق نتائج إيجابية في البيرنابيو، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مانع لموصلة نفس المستويات غدا، معتبرا مواجهة الريال في الوقت الحالي مثالية للغاية بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا، خاصة أن المباراة ستحسم بشكل كبير بطل الدوري الإسباني هذا الموسم.

ورفض إنريكي التعليق عما إذا كان سيواجه أجواء عدائية من جماهير ريال مدريد، موضحا أن كل ما يشغله هو المواجهة نفسها، وتنفيذ الفريق لطريقة لعبه، واستغلال الفرص التي ستتاح على أفضل نحو.

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التحرير

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