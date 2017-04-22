''ملك'' فضفضت مع شقيقها فقتلتها أمها: خلعت أظافرها وهشمت رأسها

شيماء مصطفى

لم تتحمل الطفلة "ملك" اعتداءات والدتها المتكررة وتعذيبها لها، وقفت الصغيرة تشتكي لشقيقها "محمد" في فضفضة عابرة، وما إن سمعتها الأم "صفاء خ. ب." (34 سنة)، تقول "بكره ماما وبحب جدو"، حتى استشاطت غيظا وأخذت في ضربها وتعذيبها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة يوم الخميس الماضي.

وكشف مسؤول أمني بمديرية أمن القاهرة تفاصيل الجريمة التي هزت منطقة المرج، وأكد أن الأم اعتادت التعدي على الصغيرة وتعذيبها وخلع أظافرها بسبب تعلقها بجدها لأبيها ورغبتها الدائمة في الانتقال للعيش معه، مضيفا أنها قتلتها عندما سمعتها تخبر شقيقها محمد بأنها تكره أمها القاسية.

كان رجال الشرطة بالمرج قبضوا على الأم، عقب وصول الطفلة جثة هامدة لمستشفى الدمرداش وبها إصابات عبارة عن كسر بقاع الجمجمة وكسر بالساعد الأيمن والكوع الأيسر وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وأثبت التقرير الطبي والصفة التشريحية للطفلة ملك إصابتها بحروق عامة بالجسم، وفقدانها ظفري خنصر اليد اليسرى والإصبع الأكبر بالقدم اليمني، في حين ادعت الأم أن الصغيرة سقطت في دورة المياه، وأيد كلامها الأب "سعيد س. ب." (37 سنة، حاصل علي ليسانس آداب).

وقالت مديرية أمن القاهرة في بيان إن تحريات رجال المباحث تحت إشراف المقدم محمود الاعصر رئيس مباحث قسم شرطة المرج أكدت كذب أقوال والد ووالدة المجني عليها، وأثبتت أن المجني عليها كانت تقيم بمنزل جدها لوالدها لمدة 4 سنوات، وعقب عودتها لمنزل والدها دأبت والدتها على التعدي عليها بالضرب وتعذيبها بسبب ارتباطها بجدها وحبها له، واتهمت التحريات الأم الوقوف وراء جريمة قتل الصغيرة.

وواجه اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، والدة الطفلة بالتحريات، فانهارت وأدلت باعترافات تفصيلية عن الحادث، وقالت إنها سمعت طفلتها تتحدث مع شقيقها، وتخبره بأنها تكره أمها لاعتيادها التعدي عليها بالضرب، مما أثار حفيظتها فقامت بالتعدي عليها بالضرب وطرحها ارضاً وإحداث إصابتها التي أنهت حياتها.

وقال "سيد ب." (٦٢ سنة)، جد الطفلة "ملك" إن المجني عليها ارتبطت به وأحبها لدرجة الجنون دوناً عن أبناء نجله الآخرين، مشيرا إلى أن الطفلة كانت تفضل الجلوس معه والمبيت في منزله بسبب معاملته اللطيفة والحانية عليها على عكس معاملة والدتها القاسية.

وأوضح جد المجني عليها في التحقيقات أنه فور علمه بالحادث شك في طريقة وفاة ملك، لذلك أبلغ والدها بأنه سيطالب الشرطة بتوقيع الفحص الطبي على الفتاة.

وأمر اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة بإحالتها للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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