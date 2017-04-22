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ماذا أطلق محمد محسن وهبة مجدي على مولودتهما الأولى؟

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ماذا أطلق محمد محسن وهبة مجدي على مولودتهما الأولى؟ ماذا أطلق محمد محسن وهبة مجدي على مولودتهما الأولى؟

أعلن الفنان محمد محسن عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، عن استقباله وزوجته الفنانة هبة مجدي مولودتهما الأولى في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

واختار محسن وهبة أن يطلقا على ابنتهما اسم دهب، وشارك جمهوره فرحته قائلا "‏الحمد لله نورت الدنيا مولودتنا الأولى دهب بسلام، ربنا يحفظها ويبارك لنا فيها ويجعل أيامها بركة وخير، والحمد والشكر لله من قبل ومن بعد".

يُذكر أن محمد محسن وهبة مجدي احتفلا بزواجهما في شهر يوليو الماضي، وكان من بين الحضور الفنان الكبير يحيي الفخراني، واللذان كانا يشاركاه بطولة مسرحية "ليلة من ألف ليلة" على المسرح القومي.

 
المصدر : مصراوى

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